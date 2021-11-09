В Германии обвинили Путина и Эрдогана в доставке мигрантов к границам ЕС

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган помогают президенту Белоруссии Александру Лукашенко с доставкой мигрантов с Ближнего Востока к границам стран Европейского союза. В этом политиков обвинило немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленных сотрудников органов безопасности Германии.

По данным собеседников издания, Лукашенко намеренно привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем переправлять их в соседние Литву и Польшу. Как пишет Bild, зачастую мигрантов заставляют переходить границу ЕС под дулами автоматов.

В то же время ранее Путин отмечал, что Россия не может вмешиваться в дела других стран, в том числе в миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, передавал ТАСС. По его словам, данная проблема — суверенное дело Белоруссии и ее соседей, и «Россия здесь ни при чем». В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского лидера за отказ от давления на Минск и вмешательства в сложившуюся ситуацию.

При этом, по информации Bild, Москва и Анкара якобы оказывают логистическую поддержку белорусскому лидеру. Главную роль в этом процессе играют российская и турецкая авиакомпании с госучастием, которые используют свои самолеты, чтобы переправлять в Минск мигрантов. Как отмечает издание, данную информацию ему подтвердили сразу несколько сотрудников органов безопасности Берлина, а также глава союза федеральной полиции Хайко Теггац. Последний в свою очередь отметил, что, несмотря на очевидность подобного положения дел, наложить санкции на российского и турецкого авиаперевозчиков будет очень сложно, поскольку они имеют важное значение для всего европейского воздушного сообщения.

Активное участие в переброске мигрантов в Европу принимает и белорусская авиакомпания «Белавиа», отмечает Bild. Так, в настоящее время в расписании минского аэропорта значатся 57 рейсов в неделю на Ближний Восток. В частности, среди направлений присутствуют сирийский Дамаск, рейс в который выполняет принадлежащая двоюродному брату президента страны Башара Асада авиакомпания Cham Wing, город Эрбиль на севере Ирака и Рас-Аль-Хайма — столица одноименного эмирата, который считается беднейшим в ОАЭ.

При этом, пишет издание, данные рейсы, по всей видимости, не предназначены для обычных пассажиров, поскольку забронировать билеты на них на сайтах авиакомпаний невозможно.

Ранее в ноябре глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал принять меры для решения миграционной проблемы. По его словам, Германия и Польша не способны самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией.

До этого стало известно, что Пограничная стража Польши с 9 ноября закроет пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией после того, как 8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Польское правительство оценило их численность в 3-4 тысячи.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.