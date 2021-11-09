Германия призвала Еврокомиссию принять меры для решения миграционной проблемы

Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild.

«Мы должны помочь правительству Польши обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии», — заключил дипломат. Он призвал Еврокомиссию принять необходимые меры для скорейшего решения миграционной проблемы.

Зеехофер выразил поддержку польским властям, которые, по его словам, правильно отреагировали на миграционный кризис. Он заявил, что страны Евросоюза должны объединиться для урегулирования текущей ситуации и прийти к структурной безопасности границ.

Ранее стало известно, что Пограничная стража Польши с 9 ноября закроет пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией после того, как 8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Польское правительство оценило их число в три-четыре тысячи человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.