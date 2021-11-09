Захарова напомнила Польше о правах человека из-за кризиса на границе

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии напомнила Варшаве о защите прав человека. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», — написала дипломат.

До этого Захарова напомнила полякам про вторжение в Ирак и предложила Польше принять 2000 иракцев. Она заявила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы. «Более 2000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», — заявила она.

Накануне Пограничная стража Польши объявила о закрытии с утра вторника, 9 ноября, пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией после того, как 8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.