Польша закроет пункт пропуска на границе с Белоруссией

Польша со вторника, 9 ноября закроет пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу страны.

Согласно сообщению, на автодорожном пограничном переходе в Кузнице с 7:00 (9:00 по московскому времени) вторника будет приостановлено движение в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Путешественников просят направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. Польское МВД отчиталось о том, что пресекло попытку прорыва через границу.

Официальный представитель ГПК Белоруссии заявил, что мигранты выстроились толпой у границы из-за равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.