Названо число собравшихся на границе Белоруссии и Польши мигрантов

Правительство Польши: на границе с Белоруссией находятся 3-4 тысячи человек

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер назвал число нелегальных мигрантов, собравшихся на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время у польских границ находятся 3-4 тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч, готовых пересечь польскую границу», — сказал Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса.

Он добавил, что, по данным Варшавы, в Белоруссию постоянно «организовывают транспорты из арабских стран».

Ранее министерство обороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь, который разбили мигранты на границе с Белоруссией. МВД в свою очередь сообщило, что группа беженцев попыталась прорваться через границу.

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что «на подобный шаг отчаяния беженцев подвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

