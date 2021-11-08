Польша заявила о попытке беженцев прорваться через границу с Белоруссией

Министерство внутренних дел (МВД) Польши сообщило, что группа беженцев на границе с Белоруссией попыталась прорваться через границу. Ведомство опубликовало видео в Twitter.

«Польские службы пресекли попытку силового прорыва на польскую сторону мигрантами к югу от пограничного перехода в Кузнице», — сообщили в МВД.

В министерстве утверждают, что ситуация находится под контролем. Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что большая группа мигрантов, в основном молодые люди, подошла к польской границе со стороны Белоруссии. «Самая большая на сегодняшний день попытка силового вторжения в Польшу началась», — сказал он.

В понедельник, 8 ноября, группа беженцев собралась у польской границы. Варшава повысила уровень боеготовности войск. Госпогранкомитет Белоруссии отметил, что пограничники республики действуют «в соответствии с обстановкой», а работа пунктов пропуска «обеспечивается в полном объеме».