Захарова напомнила полякам про вторжение в Ирак на фоне миграционного кризиса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе напомнила полякам про вторжение в Ирак и предложила Польше принять 2000 иракцев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат заявила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы. «Более 2000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», — заявила она.

Захарова порекомендовала польскому правительству пустить на территорию страны «минимум столько же “благодарных иракцев”, чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы».

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

Вторжение в Ирак началось в 2003 году в целях свержения режима президента Саддама Хусейна. Официальным поводом к началу военных действий была заявлена связь режима с международным терроризмом, в частности, с движением «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

Общая численность польских войск в Ираке с весны 2003 до весны 2005 года составляла около 1700 военнослужащих. После разгрома регулярных войск Ирака и оккупации территории страны Польша в составе НАТО занималась военной подготовкой регулярных войск Ирака, а также отправила в страну полицейских, которые занимались обучением иракских правоохранителей по специальной программе.