В Совфеде оценили намерение США продолжить давление на Лукашенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление Госдепа о том, что США намерены продолжить оказывать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей. Он высказал мнение в своем Telegram-канале.

По его словам, в действиях Госдепа отсутствует логика.

«Вся либеральная Европа во главе с Меркель де-факто приветствовала массовый приезд мигрантов со Среднего Востока в 2015 году, призывала дать им приют и даже требовала от стран-диссидентов — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии принимать беженцев на основе специальных квот. А когда они отказались, критиковала их за это. США тогда приветствовали политику приема мигрантов. Теперь же — осуждают путь, которым следуют мигранты в ЕС», — написал сенатор.

Он также поинтересовался, есть ли разница «с точки зрения принципов защиты "прав человека"», как добираются мигранты до Европы: через Турцию, на лодках через Средиземное море, или через Белоруссию? В заключение Пушков предположил, что правозащитная доктрина не выдерживает столкновения с жизнью и сама опровергает себя.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены продолжать оказывать давление на белорусского президента Александра Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей. По его словам, США осуждают использование в политических целях властями Белоруссии уязвимых людей, а также негуманную организацию миграционных потоков в Европу.