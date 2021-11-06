Пушков предрек раскол человечества из-за «мета-миров»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предрек раскол человечества из-за «мета-миров», он привел в качестве примера ситуацию c сопротивлением сторонников традиционных ценностей и «трансгендерной культуры» в ЕС.

По его словам, уход части людей в такие миры спровоцирует ответную волну яростных противников.

«Как, например, навязываемая англо-саксонским миром трансгендерная культура порождает сопротивление сторонников традиционных ценностей. Внутри ЕС это Венгрия, Польша, сторонники Ле Пен и Земмура во Франции, Сальвини в Италии, и др. В глобальном масштабе — Россия, мусульманский мир, Китай, хотя в Пекине это не афишируют. Таким образом, вероятен раскол человечества по отношению к "мета-мирам" и другим вариациям Матрицы», — написал сенатор.

В заключение Пушков отметил, что молодое поколение может быть более восприимчивым, чем уходящее, в чем состоит главная опасность.

Ранее в октябре Пушков оценил планы американской компании Facebook нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию «метавселенной». По словам сенатора, целью компании является не прибыль, а «власть и контроль над человеческим обществом». «Этот новый виртуальный мир будет, разумеется, жестко контролироваться "мета-Цукербергом" на основе "правил мета-сообщества", которые на деле будут правилами новой мета-диктатуры, уже проявляющей себя в информационной практике глобальных платформ», — написал он.

