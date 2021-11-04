В Совфеде высмеяли фотографию Зеленского и Байдена

Сенатор Алексей Пушков высмеял совместную фотографию президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на климатической конференции СOP26 в Глазго. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно – свое», — написал член Совфеда.

Ранее Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом саммите в Глазго. Украинский лидер должен был выступить после Байдена и канадского премьера Джастина Трюдо. Однако, когда модератор сессии спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри вызвал Зеленского, тот не появился.

1 ноября Зеленский выступил на открытии климатической конференции. В ходе выступления украинский лидер назвал Донбасс и Крым экобомбами в центре Европы. Он заявил, что Россия превратила Крымский полуостров в свою военно-морскую базу, а шахты Донбасса за время войны были затоплены, что привело к деградации почв и нехватке питьевой воды.

Климатический саммит COP26 продлится до 12 ноября.