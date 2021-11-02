Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, они с Байденом обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе во время беседы на климатическом саммите в Глазго. Украинский лидер подчеркнул, что США продолжат поддерживать территориальную целостность и реформы в республике.

Ранее посольство США в Киеве заявило, что Украина пошла на применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе из-за неоднократных нарушений Минских соглашений со стороны Москвы. По словам американских дипломатов, Россия неоднократно использовала гаубичную артиллерию и дроны против Вооруженных сил Украины, хотя положения «Минска-2» запрещают это. «Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности», — подчеркнули в посольстве.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою Bayraktar. Информации о жертвах и разрушениях в результате удара нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, Германию и Францию перестать поощрять милитаризацию Украины.