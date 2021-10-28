Захарова призвала западные страны перестать поощрять милитаризацию Украины

Россия призывает США, ФРГ и Францию перестать поощрять милитаризацию Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

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«Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине», — добавила дипломат. Она отметила, что попытки решить этот конфликт силой будет иметь трагические последствия.

По ее словам, поставляя Украине вооружения, западные страны заставляют Киев поверить в возможность силового завершения противостояния с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Она также обвинила НАТО в развертывании военно-тренировочных миссий и проведении многочисленных военных учений на украинской территории.

Захарова предположила, что Берлин, Париж и Вашингтон могут вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами. При этом она выразила сожаление по поводу очередного акта украинской агрессии и попытки занять село Старомарьевка на линии соприкосновения с ДНР.

Представитель МИД не исключила дальнейшей деградации ситуации из-за действий украинских военных. «Они целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорируют запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации режима соблюдения огня», — отметила Захарова.

26 октября украинская армия впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на линии соприкосновения в Донбассе. В ответ власти ЛНР заявили, что действия Украины нарушают пункт Минских соглашений о запрете полетов иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.