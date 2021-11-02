Киев начал производить собственные боеприпасы для гранатометов, которые направят в Донбасс

На Украине запустили производство боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщило специальное конструкторское бюро «Вектор-В» на своей странице в Facebook.

«В ходе торжественного события, организованного государственным концерном "Укроборонпром", ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для дальнейшего серийного производства на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, разработки нашей компании», — сказано в сообщении.

Киев намерен направить собственные боеприпасы вооруженным силам на Донбасс, передает 5.ua. Сроки таких поставок пока неизвестны. «Мы будем предлагать министерству обороны рассмотреть возможность включения в государственный оборонный заказ этой продукции или иной продукции, которую мы производим на наших предприятиях», — сказал гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев намерен наладить у себя полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам дипломата, на территории Турции не хватает мощностей для выпуска дронов, поэтому производитель заинтересован в открытии новых заводов в других странах.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Донбассе.

