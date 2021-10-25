В России не исключили поставку на Украину британских ракет

Россия серьезно относится к сообщениям о переговорах Лондона и Киева о поставке ракет на Украину, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Times, которая сообщила о переговорах Великобритании и Украины по поводу поставок британских ракет.

«Вполне возможно. Мы читаем эту информацию», — сказал Гаврилов. По словам дипломата, нельзя исключать, что англичане могут «поднасолить» России, и в данном случае необходимо расставить «красные линии».

21 октября газета The Times сообщила, что Великобритания и Украина ведут переговоры о поставке последней летального вооружения. Речь идет о ракетах Brimstone, пригодных для установки на военные корабли, а также других ракет — для военных самолeтов и класса «земля-земля».

Brimstone — это самонаводящаяся ракетная установка, которая может поражать множество целей сразу. Стоимость такой ракеты — около 138 тысяч долларов.

18 октября Украина получила вторую партию военной помощи от США — высокоточное оружие, спецтехнику для радиолокационного наблюдения, боеприпасы и медикаменты. Этих поставок президент Украины Владимир Зеленский добился во время поездки в Вашингтон.

