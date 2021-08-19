Депутат Рады предложил Украине построить ракеты для «войны на чужой территории»

Бывший депутат Верховной рады Иван Заец заявил, что стране надо построить большое количество ракет для «войны на чужой территории». Об этом он заявил в ходе круглого стола в Киеве, запись с которого опубликована на YouTube-канале «Укринформ».

«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», — сказал Заец. В связи с этим он предложил потребовать от властей Украины создать «ракетный щит».

Депутат выразил мнение, что воевать с противником лучше всего на его территории. «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», — заключил он.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет. Он подчеркнул, что надо не полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие, чтобы оно смогло долететь хотя бы до Урала.

