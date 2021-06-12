Украинскому генералу понадобились ракеты для удара по Уралу

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет. В эфире Четвертого канала он подчеркнул, что надо не полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие, чтобы оно смогло долететь хотя бы до Урала, сообщает РИА Новости.

По его словам, технологии обеспечат стране спокойствие, а ограничения, которые налагает договор о ракетах средней и малой дальности, не проблема. Романенко отметил, что снятие их — дело времени, ведь Россия и США вышли из соглашения.

Накануне, 11 июня, администрация президента США Джо Байдена сообщила о выделении Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи. Он направлен на сохранение территориальной целостности страны и улучшение взаимодействия с НАТО.

В Минобороны Украины отметили, что власти США предоставляют «беспрецедентную поддержку» в усилении обороноспособности и национальной устойчивости.

Также 11 июня глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» повышает риск полномасштабной войны. По его мнению, начало работы газопровода отрицательно скажется на прозападном настрое многих стран Восточной Европы.