Великобритания впервые захотела продать Украине ракеты

Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. Об этом сообщает The Times.

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По данным британской газеты, обсуждение поставок проходит на фоне предположений, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата украинской территории. Отмечается, что британцы могут поставить Киеву ракеты класса «земля-земля» для катеров и воздушных судов. В частности речь может идти о ракетах Brimstone, которые разрабатываются консорциумом MDBA, для установки на кораблях ВМС Украины. Помимо этого, рассматривается возможность поставок ракет Brimstone для применения с воздуха, которые стоят примерно 138 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что вторая партия военной помощи от правительства США для Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, прибыла в Киев и готовится к отправке в воинские подразделения. Уполномоченный командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук рассказал, что страна получила груз в рамках договоренностей, которые президент страны Владимир Зеленский заключил во время поездки в Соединенные Штаты. Партия включает в себя высокоточное оружие, спецтехнику для радиолокационного наблюдения, боеприпасы и медикаменты.