Украина «на 100 процентов» запланировала запускать ракеты с платформы из океана

Украина планирует создание легкой ракеты космического назначения, предназначенной для запуска с плавучей платформы, расположенной в Атлантическом или Индийском океане, передает «РКБ-Украина» заявление главы Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимира Тафтая.

По его словам, грузоподъемность нового носителя составит около 700 килограммов. В рамках проекта государственной космической программой до 2025 года на создание ракеты предусмотрено выделение 180 миллионов долларов.

«Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ, и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100 процентов реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь», — сказал Тафтай изданию.

В сентябре бывший глава ГКАУ и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов заявил, что экономические показатели украинских предприятий ракетно-космической промышленности из года в год становятся все хуже, поскольку Украина не создает спрос на космическую продукцию, а инструментов для привлечения международных инвестиций не существует.