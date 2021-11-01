На Украине решили наладить производство турецких беспилотников

На Украине решили наладить полномасштабное производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом чрезвычайный и полномочный посол республики в Турции Василий Боднар рассказал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По его словам, на территории Турции не хватает мощностей для выпуска Bayraktar, поэтому производитель заинтересован в открытии новых заводов в других странах.

Боднар рассказал, что в ближайшее время на Украине появится центр развития и ремонта турецких дронов, а также учебная площадка. Дипломат добавил, что параллельно с этим в стране будет создаваться и само производство Bayraktar. При этом он подчеркнул, что работы в данном направлении идут быстрыми темпами, их сроки оцениваются в несколько месяцев.

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

Позднее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев намерен и дальше использовать ударные беспилотники в Донбассе в ответ на нарушение режима прекращения огня.