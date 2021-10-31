В Турции объяснили использование Украиной беспилотника Bayraktar

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, которые использовала Украина в боевых действиях на Донбассе, могли быть в Турции. Однако после этого их продали Украине. Об этом сообщает Daily Sabah.

Во время выступления перед журналистами Чавушоглу объяснил, что БПЛА больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже.

«Оно произведено в Турции, но принадлежит Украине», — заявил глава турецкого МИД, отметив, что их военные во время Контртеррористических операций находят различное оружие, в том числе и российское. Однако Турция не выдвигала никаких обвинений России.

Ранее сообщалось об использовании вооруженными силами Украины (ВСУ) в боевых действиях в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.