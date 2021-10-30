В МИД прокомментировали сообщение о пленении 37 россиян украинскими военными

МИД пообещал сделать все возможное для зашиты россиян, оказавшихся в плену у ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в плену 37 россиян, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Продолжаем следить за развитием обстановки. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе Мария Захарова Официальный представитель МИД России

По ее словам, ситуация в селе сложная, что связано с тем, что периодически в населенный пункт «наведываются» военнослужащие ВСУ для проведения «фильтрационных мероприятий». Так, украинские военные вводят комендантский час и запрещают местным жителям выходить из домов в целях проверки паспортного режима, рассказала дипломат. Захарова также отметила, что у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, данные документы, изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Помимо этого, представитель МИД призвала ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе.

В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.

Нарушенный баланс

26 октября министр иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения в Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, украинские военные попытались занять село 25 октября. Она также отметила, что подобные провокации со стороны Киева недопустимы, и призвала участников конфликта вернуться к дипломатическому урегулированию.

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Местный Telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на родственника жителей Старомарьевки также утверждал, что украинцы заняли село и остались там. «Удалось связаться по телефону со своими родственниками из Старомарьевки. Те дали понять, что никто никуда не ушел», — рассказал житель Тельманово. На вопрос о численности военных и наличии техники собеседник канала не смог ответить.

Новая угроза

Ситуация в Донбассе обострилась после того, как Вооруженные силы Украины заявили о первом использовании в бою в регионе турецкого беспилотника Bayraktar. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал их применение тем, что Киев использует их в оборонительных целях. По его словам, ВСУ применили ударный дрон в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны противника. При этом он добавил, что украинская армия действовала в соответствии с существующими договоренностями. «Мы не наступаем, мы только отвечаем», — подчеркнул Зеленский.

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Украинского лидера также поддержал внештатный советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. Он пригрозил, что украинские военные продолжат применять беспилотники в ответ на нарушение Минских соглашений и режима прекращения огня в Донбассе. Кроме того, Арестович рассказал о получении Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. При этом он подчеркнул, что Киев решил придержать новые ПТРК «до полномасштабного развития конфликта».

В то же время в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения турецкого дрона жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. В МИД России данную ситуации назвали тревожной.