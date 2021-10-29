Зеленский рассказал о целях применения беспилотников в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют имеющееся у них вооружение исключительно в оборонительных целях. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами в Одесской области, сообщает его пресс-служба.

Комментируя реакцию отдельных государств на применение украинскими военными турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 в Донбассе, Зеленский рассказал о целях использования подобного вооружения.

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По его словам, ВСУ применили ударный дрон в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны противника. При этом он добавил, что украинская армия действовала в соответствии с существующими договоренностями. «Мы не наступаем, мы только отвечаем», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в посольстве США на Украине заявили, что ВСУ применили беспилотник Bayraktar в Донбассе в ответ на неоднократное игнорирование Минских соглашений со стороны Москвы.

До этого внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предупредил, что Киев намерен и дальше использовать БПЛА в Донбассе, если там будут фиксироваться нарушения режима прекращения огня.

26 октября ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе дрон Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения беспилотника жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.