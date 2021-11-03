Президент Украины Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом саммите в Глазго. Об этом сообщает РИА Новости.

Сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Украинский лидер должен был выступить после американского лидера Джо Байдена и канадского премьера Джастина Трюдо. Однако, когда модератор сессии спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри вызвал Зеленского, тот не появился.

«Позвольте мне сначала представить <…> президента Зеленского я также не вижу», — сказал озадаченный Керри, оглядываясь по сторонам. Кроме президента Украины на сессию не пришли еще несколько участников. Позже Керри представил следующую группу выступающих, однако и к тому моменту Зеленский так и не появился в зале.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго. Политик отметил, что Россия и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако де-факто не участвует в таких форумах, как G20. «То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден.

2 ноября Владимир Путин во время видеообращения для саммита назвал уникальный ресурс страны, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Глава государства посчитал таким ресурсом лесные массивы России.

Климатический саммит COP26 продлится до 12 ноября.