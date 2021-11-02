Сонному состоянию Байдена на климатическом саммите нашли объяснение

Пользователи сети попытались объяснить сонное состояние президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго. Дискуссия развернулась под постом журналиста The Washington Post Зака Брауна в Twitter.

Сидя в зале, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза на несколько секунд. Впоследствии к нему подошел сотрудник президентского аппарата с вопросом, и Байден окончательно проснулся.

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Пользователь silly_bollocks указал на то, что 78-летний глава государства засыпает из-за джетлага, вызванного резкой сменой часовых поясов между США и Шотландией. Dorie Bernstein призналась, что тоже заснула бы, если бы ей пришлось помногу часов сидеть и слушать занудные речи, а мысль о таких мероприятиях уже вызывает зевоту.

Также появилась версия о недееспособности президента. Так, один из недоброжелателей с ником

Tony James отметил, что люди с деменцией часто засыпают сидя.

Кроме того, пользователи начали гадать, с каким вопросом к Байдену подошел его помощник в попытке взбодрить президента. В частности, высказывались версии, какое блюдо он предпочел бы на ужин и не нужно ли сменить ему подгузник.

29 августа сообщалось, что Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.