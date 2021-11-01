Байден чуть не уснул на климатическом саммите в Глазго

Президент США Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго. Видео с места проведения саммита, на которое попал политик, опубликовали в Telegram-канале RT.

Судя по видеозаписи, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза на несколько секунд. Впоследствии к нему подошел сотрудник президентского аппарата с вопросом, и Байден окончательно проснулся. После того как работник отошел от государственного лидера, он протер глаза и продолжил слушать выступающих.

29 августа сообщалось, что Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

В ходе президентских выборов 2020 года предшественник Байдена Дональд Трамп часто троллил своего конкурента, называя его «спящим Джо». В качестве одного из примеров он приводил интервью в то время еще кандидата от Демократической партии каналу DI. На нем Байден не мог проснуться, даже несмотря на попытки журналистки разбудить его.