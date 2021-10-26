Байден покашлял в кулак и пошел здороваться за руку

Президент США Джо Байден на выступлении в Нью-Джерси покашлял в кулак, после чего спустился с трибуны и пошел здороваться за руку с людьми, которые пришли на выступление. Президент при рукопожатиях не надевал медицинскую маску, хотя один из членов его кабинета недавно заразился коронавирусной инфекцией. На это обратил внимание канал FOX.

Как указал телеканал, всего неделю назад у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса выявили COVID-19, а за несколько дней до этого полностью привитый Майоркас контактировал с Байденом.

Ранее сообщалось, что Байдена видели идущим по ресторану морской кухни в Вашингтоне без маски, хотя в городе действует строгий масочный режим.