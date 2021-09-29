Трамп отреагировал на сведения о «намеренном кашле» Путина на переговорах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сведениям бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о «намеренном кашле» президента Владимира Путина на переговорах в 2019 году не следует доверять, поскольку у нее не было необходимых навыков для работы на своем посту. Слова Трампа на своей странице в Twitter опубликовала его представитель Лиз Харрингтон.

По мнению политика, Гришэм попала под влияние левых радикалов и на их средства публикует «обидные и недостоверные вещи». «После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней», — отреагировал Трамп на обвинения бывшей подчиненной.

Он также призвал не обращать внимания на «скучный мусор», который, по его мнению, публикует Гришэм, и заверил, что рано или поздно добьется справедливого и уважительного отношения со стороны американской прессы.

Ранее Гришэм сообщила о публикации мемуаров «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа». Книга должна появиться на полках американских магазинов 5 октября.

В своей работе девушка привела слова экс-советника президента по России Фионы Хилл. Та предположила, что российский лидер, который несколько раз кашлял на переговорах с Трампом в 2019 году, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов» американского коллеги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения «полной чушью».