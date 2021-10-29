Байден приехал в Ватикан в кортеже из 85 машин

Daily Mail: Байден прибыл на встречу с папой Римским в составе кортежа из 85 автомобилей

Президент США Джо Байден проехал по улицам Рима на встречу с папой Римским Франциском в кортеже из 85 машин. Об этом сообщает Daily Mail.

Американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast («Зверь»). Уточняется, что длинный кортеж был необходим Байдену и первой леди США Джилл Байден, поскольку из-за пандемии коронавируса итальянские власти разрешают находиться в одном автомобиле только трем лицам, не проживающим вместе.

Кроме того, из-за антикоронавирусных ограничений Ватикан отменил запланированную прямую телетрансляцию встречи Байдена с Франциском. На это пожаловались журналисты, аккредитованные в Белом доме и при Святом престоле.

В июне британская газета Daily Mail сравнила Cadillac и Aurus, на которых президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли на переговоры в швейцарской Женеве. Тогда уточнялось, что стоимость «Зверя» составляет 1,5 миллиона долларов. Автомобиль оснащен камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, способной выдержать взрыв бомбы и пулевую стрельбу.