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В Великобритании сравнили «Зверя» Байдена и Aurus Путина

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Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Британская газета Daily Mail сравнила автомобили Cadillac и Aurus, на которых президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли на переговоры в швейцарской Женеве 16 июня.

Так, Байден приехал на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac по кличке «Зверь» стоимостью 1,5 миллиона долларов (108 миллионов рублей). Машина оснащена камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, способной выдержать взрыв бомбы и пулевую стрельбу. Утверждается, что двери этого авто весят столько же, сколько двери самолета Boeing 757.

Кроме того, в распоряжении американского лидера есть встроенная система связи. Также Cadillac оснащен кислородной системой и запасом крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

Задняя часть автомобиля, в которой Байден может находиться с компанией до четырех пассажиров, отделена от водителя стеклянной перегородкой — ее можно опустить щелчком переключателя. Там же, на задних сиденьях, установлен спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном.

Топливный бак «Зверя» бронирован и заполнен пеной, предупреждающей взрыв даже при прямом попадании.

«Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждаются, пассажиры остаются в безопасности даже под водой», — пишет Daily Mail. При этом информации об Aurus Senat у издания гораздо меньше, чем о Cadillac.

Сообщается, что автомобиль Путина имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость обычного Aurus составляет 18 миллионов рублей, однако, по данным газеты, машина российского лидера оценивается в гораздо большую сумму.

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