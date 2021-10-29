Байден предпочел назвать себя мужем своей жены вместо президента

Перед встречей с папой Римским в Ватикане Джо Байден сообщил, что он «муж Джилл»

Американский президент Джо Байден прибыл в Рим, чтобы поучаствовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет 30-31 октября, и провести несколько встреч. В пятницу политик встретился с Папой Римским Франциском, тот принял лидера США в Ватикане на частной аудиенции. Об этом пишет Reuters.

Перед встречей с Франциском политик коротко пообщался с сотрудниками префектуры Папского дома. Кадры с места событий опубликовали РИА Новости. Здороваясь с мужчинами, Байден предпочел не называть себя президентом США. Вместо этого политик сообщил, что он «муж Джилл». Его жена Джилл Байден сопровождала супруга на встрече.

Беседа Байдена и Папы Римского в библиотеке Апостольского дворца продлилась более часа. Подробности встреч неизвестны, так как заявленная трансляция была отменена.