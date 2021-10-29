В России предрекли обесценивание доллара из-за компенсаций Байдена мигрантам

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек обесценивание доллара из-за решения администрации американского лидера Джо Байдена выплатить компенсации мигрантам, пострадавшим от политики его предшественника Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор напомнил, что каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тысяч долларов исходя из обстоятельств. Он подчеркнул, что за это будет расплачиваться весь мир, хотя, казалось бы, это внутренние дела Соединенных Штатов.

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«При госдолге в 29 триллионов долларов и низком экономическом росте США неизбежно будут наращивать долларовую массу, разогревая инфляцию и обесценивая доллар, который является главной мировой резервной валютой. Иными словами, щедрость администрации Байдена в отношении мигрантов будет оплачивать весь мир», — заключил Пушков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президента США планирует выплатить компенсации пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. По словам источников издания, общая сумма выплат может составить более одного миллиарда долларов. Работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США.

