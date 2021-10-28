В Госдуме предложили отправлять мигрантов в трудовые лагеря в Сибири

Зампред Госдумы Журавлев: мигрантов нужно посылать в Сибирь и наказывать строже россиян

Гастарбайтеров необходимо посылать в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников наказывать строже, чем россиян. Такой способ борьбы предложил зампред комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев в интервью с News.ru.

Он отметил, что бесконтрольный завоз в Россию миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы в первую очередь коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привел к приезду в страну массы криминальных элементов. Чтобы строже наказывать мигрантов, нужно разработать «двухконтурный» Уголовный кодекс.

«Чтобы за одно и то же преступление иностранец получал срок в два-три раза больше, чем получает гражданин», — уточнил Журавлев.

Кроме того, для профилактики правонарушений необходимо принципиально изменить подход к миграционной политике. Нужно приглашать в страну соотечественников, русских и русскоязычных, целенаправленно заниматься репатриацией людей, являющихся частью нашего народа.

Вместе с тем гастарбайтеров следует держать в трудовых лагерях, а не в городах, где полно своих безработных. «Отработали контракт — уехали домой. И тогда все будет нормально», — заключил Журавлев.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что уровень общественной безопасности в местах, где проживают и работают мигранты, нужно повысить. По его словам, масштабный приток трудовых мигрантов повышает риски роста преступности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве.