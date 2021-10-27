Патрушев потребовал повысить безопасность в местах проживания мигрантов

Уровень общественной безопасности в местах, где проживают и работают мигранты, необходимо повысить, потребовал секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что масштабный приток трудовых мигрантов повышает риски роста преступности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве.
«Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии», — призвал Патрушев.