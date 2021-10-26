В России приготовились к рекордному приросту мигрантов

«Известия»: число мигрантов в России в 2021 году может увеличиться на 398 тысяч человек

Правительство России почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранцев в России может увеличиться на 398 тысяч человек — рекордному показателю за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют подсчеты, подготовленные «Известиями» на основании данных из Единого плана по достижению национальных целей развития до 2024 года и на период до 2030 года.

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В прошлый раз миграционный прирост превышал 400 тысяч в 1996 году, в прошлом году показатель составил 106 тысяч, а за семь месяцев текущего превысил 160 тысяч. Практически все мигранты, 155 тысяч, прибыли в страну из ближнего зарубежья, в лидерах Таджикистан (38 тысяч), Украина (26 тысяч) и Армения (20 тысяч). В 2022 году прирост должен составить 212 тысяч человек, а в 2023-2024 годах — по 235 тысяч. При том, несмотря на положительный баланс миграции, население России все равно сократится, к 2025 году став меньше примерно на 1,6 миллиона человек, прогнозируют в правительстве.

При этом реальный прирост иностранцев будет ниже прогнозов, полагают эксперты. «Думаю, миграционный прирост удержится в рамках 300 тысяч, если не произойдет резкого роста прибытий до декабря», — оценил ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских также считает прогноз излишне оптимистичным: по ее мнению, низкая база 2020-го обусловлена ограничениями передвижений, а в 2021 году отмечается умеренный компенсаторный рост из-за открытия границ, частично восстанавливаются миграционные потоки из Таджикистана и Узбекистана. Резкий скачок осенью она считается маловероятным. Нехватка рабочей силы в России пока остается ощутимой, подчеркнула специалист.

Власти России ранее указывали на дефицит работников, связанный с закрытием границ в период пандемии. Минстрой оценивал недостаток рабочих в строительной сфере в 100 тысяч человек. Одной Москве в различных секторах сейчас не хватает примерно 200 тысяч трудовых мигрантов, указывал вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.