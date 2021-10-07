Россия начнет ввоз трудовых мигрантов из Узбекистана

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что в ближайшее время Россия начнет ввозить вакцинированных трудовых мигрантов из Узбекистана. Специалистов привлекут к жилищному строительству и инфраструктурным проектам, пишет «Интерфакс».

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Минстрой планирует задействовать около 10 тысяч мигрантов. Стасишин предположил, что реализация пилотной программы начнется уже в конце октября. «Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и строят большие инфраструктурные объекты, в том числе объекты на космодроме Восточный», — заявил чиновник на строительном форуме 100+ TechnoBuild.

Стасишин рассказал, что при въезде на территорию России мигранты будут получать патент с указанием компании, в которой они будут работать. Кроме того, при отборе сотрудников в Узбекистане будет проводиться тщательная оценка их квалификации. Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в России откроют учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов. Стасишин отметил ряд преимуществ проекта по целевому ввозу мигрантов. По расчетам авторов инициативы, она позволит тратить меньше времени на ввоз и оформление сотрудников, а также снизит расходы компаний.

Власти запустят проект для борьбы с дефицитом рабочей силы в России, который возник во время пандемии. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 миллионов человек. Вместе с тем с 1 октября МВД получило право депортировать приезжих, которые не урегулировали свой статус пребывания на территории страны. В министерстве подсчитали, что на данный момент в России находятся семь миллионов иностранных граждан.