В МВД подтвердили планы о депортации мигрантов

МВД РФ: с 1 октября из страны депортируют мигрантов, не урегулировавших свой статус

С 1 октября МВД вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали свой статус пребывания на территории страны. Подтвердила планы ведомства начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Казакова заявила, что в России находится семь миллионов мигрантов, среди которых есть «незначительное число нелегальных».

Также она заявила, что та категория иностранцев, которая после 30 сентября не урегулирует свой статус пребывания, попадет под нормы 115 федерального закона.

«Позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории РФ», — заявила Казакова.

В июне президент России Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории РФ без санкций. Согласно подписанному указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября.