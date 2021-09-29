В России запланировали продлить мораторий на депортацию нелегальных мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: период послаблений для мигрантов может быть продлен после 30 сентября

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил изданию «Комменсантъ», что в России планируется продлить мораторий на депортацию нелегальных мигрантов после 30 сентября. Подробностей он не раскрыл, отметив, что «разбирается с этой темой».

В МВД, в свою очередь, предупредили, что период послаблений завершается, поэтому иностранцам необходимо оформить документы о своем правовом статусе до конца текущего месяца, в противном случае им грозит депортация. Руководство ведомства поставило задачу правоохранителям начать проверки и обеспечить контроль выезда нарушителей.

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В министерстве не исключили, что мораторий будет продлен, в среду начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова проведет пресс-конференцию по этой проблеме.

Ранее полиция Москвы напомнила мигрантам, что 30 сентября заканчивается действие послаблений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В сообщении говорится, что находящимся в России иностранцам необходимо легализовать свой статус в стране до октября. Уточняется, что прибывшие до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в МВД, написав заявление с просьбой урегулировать свое правовое положение.

