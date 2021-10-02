Глава помогающей мигрантам организации покинула Россию

ФСБ выпустила правозащитницу Чупик из спецприемника в Шереметьево, она улетела в Ереван

Узбекская правозащитница Валентина Чупик вылетела из России в Армению, после того, как ее отпустили сотрудники ФСБ. Об этом написала «Новая газета» со слов помощника Чупик Александра Кима.

Также стало известно, что Узбекистан выдал Чупик новый загранпаспорт. Александр Ким уточнил, что у Чупик в Подмосковье осталась 84-летняя тяжелобольная мать. Сейчас Валентина Чупик находится на борту, который летит из московского аэропорта Шереметьево в Ереван.

Как сообщает «Коммерсантъ», Валентина Чупик бежала из Узбекистана в 2005 году и получила статус беженца в России. Спустя 16 лет МВД лишило ее этого статуса и запретило въезд в Россию до 2051 года. Причиной этого, по информации МВД, стало предъявление Валентиной Чупик фальшивых документов. Сообщается, что ЕСПЧ запретил депортацию Чупик в Узбекистан.

25 сентября стало известно, что Валентину Чупик, главу организации некоммерческой организации Tong Jahoni, которая занимается помощью мигрантам задержали в аэропорту Шереметьево. Ее поместили в спецприемник, где сотрудники ФСБ уведомили Чупик, что она лишена статуса беженца на территории России.