Главу помогающей мигрантам организации задержали в Москве

В московском аэропорту Шереметьево задержали Валентину Чупик — главу некоммерческой организации Tong Jahoni, которая занимается помощью мигрантам. Об этом пишет «Новая газета».

«Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли», — рассказала Чупик.

Она добавила, что получила от сотрудников ФСБ уведомление о том, что лишена статуса беженца на территории России. Женщине также запретили въезд в страну до 2051 года — ее могут депортировать в Узбекистан, гражданкой которого она является.

По информации издания, после сообщения о задержании глава организации перестала выходить на связь.

Ранее в Москве задержали главу «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву, которая обвиняется в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста в Москве 23 сентября. Россиянку, по данным источников ТАСС, задержали возле ее офиса.