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В Москве задержали главу «Альянса врачей»

Адвокат Дмитрий Джулай: полиция задержала в Москве главу «Альянса врачей» Васильеву
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Анастасия Васильева
Анастасия Васильева
Фото: @anastasy

В Москве полиция задержала главу «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай, передает ТАСС.

По словам адвоката, точная причина задержания неизвестна. Предположительно, Васильеву хотят принудительно доставить в суд.

«Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», — уточнил Джулай.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Васильеву задержали сотрудники спецподразделения полиции возле ее офиса в столице.

Васильева обвиняется в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста, которая прошла в Москве 23 сентября. Как заявляли в МВД, участники и организаторы акции создали угрозу распространения COVID-19. Суд поместил Васильеву под домашний арест, однако позднее меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.

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