Врачи Навального опубликовали и удалили обращение к нему

Российские врачи, занимающиеся здоровьем Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), выложили в сеть обращение к нему с просьбой прекратить голодовку и вскоре удалили его, сообщает РИА Новости.

«Просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого», — говорилось в тексте, опубликованном в Twitter «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). На данный момент такого поста не существует.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что 20 апреля Навального посещали четверо гражданских врачей не из системы ФСИН. Россиянин согласился на капельницы с глюкозой и, по словам омбудсмена, получает всю необходимую терапию.

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, ему назначены 2,5 года заключения. 31 марта он объявил голодовку, требуя допуска к нему независимых врачей по поводу сильных болей в спине и ноге. Позже стало известно об ухудшении здоровья оппозиционера, 19 апреля сообщалось о его отправке в больницу для осужденных, где его осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр, ему сделаны МРТ, УЗИ, ЭКГ.