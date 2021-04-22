Москалькова заявила о ругательствах Навального в адрес правозащитников

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный нецензурно выругался в адрес посетивших его правозащитников и в грубой форме отказался от общения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, он также совершил в колонии 14 нарушений, за что получил выговоры. «Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — сообщила Москалькова генсеку Совета Европы Марии Пейчинович.

Она подчеркнула, что заключенному неоднократно проводили медосмотры и назначали медикаментозное лечение, однако он отказывался от этого. Омбудсмен также уточнила, что фактов грубого и жестокого обращения в отношении Навального в колонии не установлено.

Ранее Москалькова рассказала, что к Навальному допустили четверых врачей не из системы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). По ее словам, серьезных опасений нет. Москалькова отметила, что заключенный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Отмечалось, что терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему также сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.