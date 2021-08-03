Россия начала искать лазейки для ввоза гастарбайтеров

Минстрой начал искать лазейки для ввоза трудовых мигрантов на российские стройки чартерными поездами. Требуется учесть нормы зарубежных стран, откуда идет поток рабочей силы, а также ограничения, связанные с пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Александра Ломакина.

Чиновник отмечает, что удобнее всего завозить гастарбайтеров в Россию по заранее подготовленным отечественными застройщиками заявкам в Минстрой. Далее может формироваться набор на чартерные поезда, исходя из количества людей, которого не хватает девелоперам на объектах.

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«Этот вопрос прорабатывается, окончательное решение еще не принято. Запуску механизма препятствуют действующие коронавирусные ограничения и нормы законодательства стран, из которых планируется ввозить рабочих», — добавил Ломакин, отметив, что Минстрой начал переговоры со строительными компаниями.

По оценке ведомства, в российских отраслях строительства и ЖКХ наблюдается дефицит кадров в три миллиона человек. В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса был запрещен въезд в страну иностранных работников. Весной 2021 года предприятиям с годовой выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей разрешили привлекать трудовых мигрантов, но в мае послабления отменили в отношении работников из Узбекистана и Таджикистана.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство ищет способы упрощенного ввоза гастарбайтеров и их вакцинации. Тогда же Минсельхоз и ОАО «РЖД» предложили организовать перевозки трудовых мигрантов для сезонных полевых работ на чартерных поездах.