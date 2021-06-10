Европейцы устроили масштабную забастовку против четырехдневной рабочей недели

Жители Греции вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки: европейцы протестуют против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, пишет Bloomberg.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Речь идет о реформе трудового законодательства с введением гибкого графика, что может предполагать более продолжительный рабочий день при одновременном увеличении числа выходных до трех в неделю. Однако в Греции, где уровень безработицы самый высокий в Европе, люди опасаются, что работодатели смогут использовать новые меры для эксплуатации сотрудников.

Реформа предполагает целый ряд изменений, однако демонстрантов больше волнуют те, которые предполагают введение рабочего дня продолжительностью более восьми часов. Министр труда страны Костис Хацидакис в защиту инициативы правительства заявил, что нововведения обеспечат сотрудникам более гибкий график, а максимальное количество рабочих часов в неделю не превысит 40.

В крупнейшем профсоюзе работников частного сектора в стране в свою очередь утверждают, что новый закон может сделать жизнь сотрудников «адом».

Забастовка уже привела к перебоям в работе транспорта: в стране, где только что начался туристический сезон, не ходят поезда. Предполагается, что принять участие в протестах могут учителя и врачи.

Вопрос четырехдневной рабочей недели в последние месяцы обсуждался и в России. В октябре с рассуждениями о таком режиме выступил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 10 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что переход на четырехдневку в стране неактуален, возможности для формирования гибкого графика уже есть.