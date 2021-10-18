Стало известно о депортации кинувшего фрукт в пожилого россиянина мигранта

Мигранта, который в Самаре якобы «ради забавы» кинул фрукт в проходящего мимо пожилого россиянина, депортируют. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее в сети появились кадры, как прохожие отчитывают мигрантов за то, что они кинули фрукт в пожилого россиянина. Инцидент произошел в одной из торговых точек, которая расположена в промышленном районе города. «Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас», — заявила одна из свидетелей. После случившегося полиция начала проверку.

В МВД сообщили, что в ведомстве составили протоколы в отношении мигранта за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства. Стало известно, что решение о его депортации и о назначении штрафа принял Промышленный районный суд Самары.

Ранее в Калужской области толпа мигрантов до смерти избила молодого отца. 26-летнему участнику потасовки сломали нос, из-за чего открылось сильное кровотечение. Он вместе с приятелем вызвал такси и отправился домой, но затем скончался. У погибшего остался полуторагодовалый ребенок.

