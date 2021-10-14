Мигранты «ради забавы» кинули фрукт в пожилого россиянина и попали на видео

В Самаре мигранты кинули фрукт в шедшего мимо пенсионера и попали ему в глаз

В Самаре мигранты якобы «ради забавы» кинули фрукт в шедшего мимо пожилого человека и попали ему в глаз. Видео, на котором неравнодушные местные жители отчитывают приезжих, опубликовано в группе «Только уличные драки» во «ВКонтакте».

«Как только прохожие люди начали предъявлять им претензии, они почувствовали силу перед людьми в возрасте и начали проявлять агрессию по отношению к ним», — говорится в подписи к посту.

На кадрах видно, как прохожие отчитывают мигрантов за поступок — жители узнали у очевидцев подробности случившегося. «Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас», — заявила одна из свидетелей.

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