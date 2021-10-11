В России предложили изменить порядок пребывания мигрантов

В МВД России предложили изменить порядок пребывания мигрантов и ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, его слова приводит «МВД Медиа».

Он отметил, что режим долгосрочного пребывания заменит собой разрешение на временное пребывание. Этот режим предполагает право иностранца оставаться в России более 90 дней в течение полугода.

Режим краткосрочного проживания позволит оставаться иностранцу в России до 90 дней. В дальнейшем мигранту придется либо покинуть территорию страны, либо получить разрешение на долгосрочное пребывание.

Право на постоянное пребывание предполагает получение вида на жительство, а также возможность приобретения гражданства. Также в МВД планируют изменить подход к обучению иностранцев в России.

«Иностранцы, относящиеся к приоритетным категориям выпускников, смогут рассчитывать на упрощенный порядок получения российского гражданства», — отметил Горовой.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России планируется продлить мораторий на депортацию нелегальных мигрантов после 30 сентября.