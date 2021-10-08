В московском хостеле отравились мигранты

В московском хостеле отравились четверо уроженцев Узбекистана, один из них скончался

В Москве в хостеле для мигрантов отравились четверо человек, один из них скончался. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Уроженцев Узбекистана без сознания обнаружил владелец гостиницы для иностранных рабочих, оборудованной при автомойке. Мужчине пришлось выломать дверь, так как все отравившиеся были без сознания.

Материалы по теме Очень странные дела. Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России Арбузы, яд и «Новичок». Что стоит за смертельным отравлением в Москве?

Приехавшие медики госпитализировали троих иностранцев, их состояние оценивается как тяжелое. Пустых бутылок и продуктов в номере хостела не обнаружено.

7 октября в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Изначально сообщалось о шести погибших, позднее число возросло до 17.

Следователи задержали троих подозреваемых, которые организовали нелегальное производство и продажу опасной спиртосодержащей продукции. В крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.