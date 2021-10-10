В Москве прошел конкурс красоты среди мигранток

В Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс федерация мигрантов России-2021». Победа досталась 25-летней Рушане Каримовой из Узбекистана. Об этом сообщает «Sputnik.Узбекистан».

Как уточняет издание, Рушана Каримова родилась в творческой семье в городе Ургенч, который расположен в 968 километрах к западу от Ташкента. С трех лет Каримова занимается танцами, сейчас она выступает профессионально. На конкурсе она исполнила узбекский танец «лязги». Также девушка занимается бизнесом, а в свободное время — визажем. Часть своей речи Каримова произнесла на английском языке, который сейчас изучает. В Москву она приехала в 19 лет, потому что «захотелось».

В качестве приза победительница получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА).

На участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 бывших советских республик, однако в финал прошли только 10 человек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана.

Ранее экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина, показала своего ребенка.