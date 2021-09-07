53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости

Финалистка конкурса «Мисс Великобритания — 1989» 53-летняя Лора Уайт из английского города Леминстер, графство Херефордшир, вышла в финал национального конкурса красоты в категории 40+ и раскрыла секрет молодости и уверенности в себе. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам матери двоих детей, несмотря на то, что в молодости она не раз участвовала в конкурсах красоты, по-настоящему полюбить свое тело ей удалось только в 50 лет. Британка добавила, что после менопаузы начала чувствовать себя невидимкой, как, по ее наблюдениям, и многие женщины старше 40 лет. Однако она была полна решимости преодолеть усилившиеся после менопаузы комплексы и доказать, что женщина может быть счастливой и красивой в любом возрасте.

«Когда мои дети, 24-летний Рис и 20-летняя Эрин, уехали из дома в университет, я поняла, что больше не знаю, в чем мое предназначение», — рассказала Уайт. Она начала искать новые возможности для самореализации, в 45 лет получила диплом преподавателя и до 50 лет проработала учителем начальных классов. Также она вместе с подругой организовала собственный конкурс красоты и начала заниматься скалолазанием.

В сентябре 2021 года, спустя 21 год, Уайт приняла участие в конкурсе «Мисс Великобритания Классик» для женщин в возрасте 40 лет и старше и стала его финалисткой. «Я гораздо более уверена в себе, чем в 20 лет. Несмотря на то что в молодости я была более красивой и подтянутой, я все время стеснялась себя», — сказала она.

Британка мечтает, чтобы, глядя на нее, женщины в ее возрасте поняли, что после менопаузы жизнь не заканчивается, и можно оставаться привлекательной и счастливой и заниматься любимым делом.

Ранее сообщалось, что жительнице американского штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Женщина начала придерживаться здорового образа жизни с 19 лет.